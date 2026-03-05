إعلان

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع 6 صواريخ و131 مسيرة

كتب : وكالات

02:22 م 05/03/2026

وزارة الدفاع الإماراتية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أنها تعاملت مع 6 صواريخ باليستية و 131 طائرة مسيرة خلال اليوم الخميس.

ووفق بيان الوزارة: "رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (5 مارس 2026) 7 صواريخ باليستية حيث تم التعامل وتدمير عدد 6 صواريخ باليستية فيما سقط عدد 1 صاروخ باليستي داخل أراضي الدولة".

كما رصدت 131 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 125 طائرة مسيرة، بينما سقطت 6 في أراضي الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد عدد 196 صاروخا باليستيا، حيث تم تدمير 181 صاروخا باليستيا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، و سقط عدد 2 صاروخ على أراضي الدولة.

كما تم رصد 1072 مسيرة إيرانية واعتراض 1001 منها، فيما وقعت 71 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم أيضا رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة".

ووفق بيان الوزارة: "خلفت هذه الاعتداءات 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية، و 94 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الاثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنجلادشية، السيرلانكية، الاذربيجانية، اليمنية، الاوغندية، الارتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر والتركية".

وتابع البيان: "تؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج الإمارات

