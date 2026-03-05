إعلان

ميلوني: نرسل دفاعات جوية للخليج لحماية مصالحنا وجنودنا

كتب : وكالات

02:14 م 05/03/2026

جورجيا ميلوني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، يوم الخميس، أن إيطاليا سترسل مساعدات دفاعية جوية إلى دول الخليج التي تعرضت لهجمات إيرانية رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وفي مقابلة مع إذاعة محلية، قالت ميلوني: "إيطاليا، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، تعتزم إرسال مساعدات إلى دول الخليج. ونحن نتحدث بوضوح عن الدفاع، والدفاع الجوي تحديداً، ليس فقط لأنها دول صديقة، بل لأن هناك عشرات الآلاف من الإيطاليين في تلك المنطقة، ونحو ألفي جندي إيطالي يجب علينا حمايتهم".

وأضافت: "الخليج منطقة حيوية لإمدادات الطاقة لإيطاليا وأوروبا".

وفي السياق، صرّح وزير الدفاع، غيدو كروسيتو، أمام البرلمان يوم الخميس، بأن إيطاليا سترسل، إلى جانب فرنسا وإسبانيا وهولندا، قوات بحرية للدفاع عن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، "خلال الأيام القادمة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جورجيا ميلوني إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
هل يتم تأجيل كأس العالم 2026؟.. تقرير يوضح اتجاه الفيفا
رياضة عربية وعالمية

هل يتم تأجيل كأس العالم 2026؟.. تقرير يوضح اتجاه الفيفا
بالفيديو.. لاعبة إيران تبكي أثناء الحديث عن الحرب في بلادها
مصراوي ستوري

بالفيديو.. لاعبة إيران تبكي أثناء الحديث عن الحرب في بلادها
الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
أخبار السيارات

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور