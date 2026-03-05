ميلوني: نرسل دفاعات جوية للخليج لحماية مصالحنا وجنودنا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، يوم الخميس، أن إيطاليا سترسل مساعدات دفاعية جوية إلى دول الخليج التي تعرضت لهجمات إيرانية رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وفي مقابلة مع إذاعة محلية، قالت ميلوني: "إيطاليا، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، تعتزم إرسال مساعدات إلى دول الخليج. ونحن نتحدث بوضوح عن الدفاع، والدفاع الجوي تحديداً، ليس فقط لأنها دول صديقة، بل لأن هناك عشرات الآلاف من الإيطاليين في تلك المنطقة، ونحو ألفي جندي إيطالي يجب علينا حمايتهم".

وأضافت: "الخليج منطقة حيوية لإمدادات الطاقة لإيطاليا وأوروبا".

وفي السياق، صرّح وزير الدفاع، غيدو كروسيتو، أمام البرلمان يوم الخميس، بأن إيطاليا سترسل، إلى جانب فرنسا وإسبانيا وهولندا، قوات بحرية للدفاع عن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، "خلال الأيام القادمة".