الداخلية تضبط نصاب الغرف الفندقية الوهمية بعد 20 واقعة (تفاصيل)

كتب : علاء عمران

03:40 م 30/03/2026

نصاب الغرف الفندقية الوهمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر وهم توفير غرف فندقية بأسعار مخفضة، واعترف بارتكاب 20 واقعة.

سقوط نصاب الغرف الفندقية الوهمية بعد 20 واقعة

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أفادت بقيام عنصر جنائي مقيم بمحافظة الجيزة بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إيهامهم بقدرته على توفير غرف فندقية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة"، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة دون الوفاء بذلك.

الداخلية تضبط متهمًا استولى على أموال المواطنين

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم ضبط المذكور بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، و4 شرائح هواتف محمولة، و2 محفظة إلكترونية، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، اعترف بارتكاب 20 واقعة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نصاب الغرف الفندقية الداخلية غرف فندقية وهمية أموال المواطنين

