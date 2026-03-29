كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية وإشعال النار بإسطوانة غاز في الدقهلية.

تفاصيل المشاجرة الدامية في بني عبيد

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بتاريخ 27/ الجارى بين طرف أول مكوَّن من 3 أشخاص وسيدتين (إثنتان منهما مصابتان بجروح وكدمات)، وطرف ثانٍ مكوَّن من سائق وإحدى السيدات، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بني عبيد، وذلك بسبب خلافات بينهم حول الجيرة. وعلى إثر هذه الخلافات تعدى كل طرف على الآخر بالضرب مستخدمين سلاحين أبيضين وعصي خشبية وإسطوانة غاز.

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالسيوف والعصي بالدقهلية

أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.