إعلان

بـ"السيوف والعصي".. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة دامية في شوارع الدقهلية | فيديو

كتب : علاء عمران

02:27 م 29/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية وإشعال النار بإسطوانة غاز في الدقهلية.

تفاصيل المشاجرة الدامية في بني عبيد

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بتاريخ 27/ الجارى بين طرف أول مكوَّن من 3 أشخاص وسيدتين (إثنتان منهما مصابتان بجروح وكدمات)، وطرف ثانٍ مكوَّن من سائق وإحدى السيدات، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بني عبيد، وذلك بسبب خلافات بينهم حول الجيرة. وعلى إثر هذه الخلافات تعدى كل طرف على الآخر بالضرب مستخدمين سلاحين أبيضين وعصي خشبية وإسطوانة غاز.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدقهلية بني عبيد مشاجرة دامية سيوف عصي خشبية إسطوانة غاز الشرطة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

