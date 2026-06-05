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بالصور- ابنة شيرين عبد الوهاب تحتفل بتخرجها بحضور زينة وغياب والدتها

كتب : مروان الطيب

09:44 م 05/06/2026 تعديل في 10:02 م
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    زينة تدعم مريم ابنة شيرين في حفل تخرجها
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    مريم ابنة شيرين عبد الوهاب تحتفل بتخرجها
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    زينة مع ابنة شيرين عبد الوهاب في حفل نخرجها

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نشر برنامج "ET بالعربي" صورا من حفل تخرج مريم ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب بحضور والدها محمد مصطفى وغياب والدتها.
وكان من ضمن الحضور الفنانة زينة التي دعمت إبنة شيرين عبد الوهاب، والتقطت معها العديد من الصور التذكارية.

زينة ترد على شائعة زيادة نفقتها

خرجت الفنانة زينة عن صمتها بعد تداول أنباء خلال الفترة الماضية، عن رفعها دعوى قضائية ضد الفنان أحمد عز تطالبه فيها بزيادة نفقتها بسبب الإيرادات الضخمة التي يحققها فيلمه "7 Dogs" في السينمات، وهو ما نفته زينة.

وكتبت زينة عبر خاصية الاستوري على "انستجرام": "منتهى الرخص حتى في الكذب، ها ارفع قضية في العيد والمحاكم إجازة طب ازاي؟".
وتابعت: "ده انا لو هرفع قضية على خروف هستنى لبعد العيد، طب حتى احترموا حالة الحداد اللي انا فيها زودتوها أوي".

اخر مشاركات زينة على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات زينة على شاشة السينما بفيلم "بنات الباشا" عام 2025.
تدور أحداث الفيلم حول العثور على جثمان نادية داخل مركز تجميل شهير في طنطا، وبينما يحاول صاحب المركز التستر على الواقعة، تتورط زميلات نادية في سباق مع الزمن لدفنها سرا، لكن المخطط يتعثر، ليدخلوا في مواجهة مع أسرارهن ومخاوفهن.
وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد مجدي، ناهد ىالسباعي، تارا عبود، مريم الخشت، رواية نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج محمد العدل.

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