المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس: أقوالها متناقضة ولا يوجد دليل

كتب : أحمد عادل

03:34 م 28/03/2026

حيثيات براءة الشاب المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس

أودعت محكمة جنح المقطم حيثيات حكمها ببراءة الشاب "أسامة م" من اتهامه بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام بمنطقة المقطم.

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة استقرت في يقينها بعدم حدوث الواقعة، واطمأنت إلى أقوال الشهود الذين أكدوا عدم وقوع واقعة التحرش، مشيرين إلى أن استغاثة الفتاة كانت بادعاء تعرضها للسرقة.

وأضافت المحكمة أن أقوال المجني عليها جاءت متناقضة ومرسلة، ولم تدعم بدليل مادي يثبت وقوع الواقعة.

كما أوضحت المحكمة أن تحريات المباحث لا تعدو كونها رأيًا لصاحبها، ولا ترقى إلى دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه بمفرده.

أسباب حكم المحكمة ببراءة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس

وخلصت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت ارتكاب المتهم للواقعة، وأن الاتهام أحاطته الشكوك، ما يتعين معه القضاء بالبراءة.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأصل في المتهم البراءة، ولا يُدان إلا بناءً على يقين جازم، وأن الشك يُفسر لصالح المتهم، وأن الأحكام الجنائية لا تُبنى على الظن أو الاحتمال.

ولهذه الأسباب، قضت المحكمة حضوريًا ببراءة المتهم مما أسند إليه، ورفض الدعويين المدنيتين، وإلزام رافعيهما بالمصروفات.

