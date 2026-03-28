تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسمى شرطة "السيدة زينب ودار السلام" ، وبحوزتهم (قرابة 20 طن دقيق بلدى مدعم ).

إحباط تهريب 20 طن دقيق بلدي مدعم بالقاهرة

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتجميع الدقيق المضبوط بحوزتهم من حصص المخابز البلدى المرخصة من خلال تخفيض أوزانها تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

