إعلان

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 20 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء | صور

كتب : علاء عمران

01:03 م 28/03/2026

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 20 طن دقيق مدعم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسمى شرطة "السيدة زينب ودار السلام" ، وبحوزتهم (قرابة 20 طن دقيق بلدى مدعم ).

2

إحباط تهريب 20 طن دقيق بلدي مدعم بالقاهرة

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتجميع الدقيق المضبوط بحوزتهم من حصص المخابز البلدى المرخصة من خلال تخفيض أوزانها تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة المخابز البلدي

إعلان

إعلان

