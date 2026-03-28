الداخلية تكشف ملابسات وفاة طالب بحادث دهس بالقاهرة الجديدة

كتب : علاء عمران

02:17 م 28/03/2026

ضبط مرتكب حادث وفاة طالب بالقاهرة الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مناشدة إحدى السيدات المواطنين الذين صوروا وفاة نجلها إثر حادث مرور بالقاهرة الجديدة بموافاتها بالصور، ما يوحي بعدم ضبط مرتكب الواقعة.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال طالب مقيم بالشرقية، مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، توفي متأثرًا بإصاباته، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وعند الانتقال لمكان الحادث، تبين أن مرتكبة الواقعة طالبة مقيمة بالقاهرة، وبسؤالها أقرت أنه حال عبور المجني عليه الطريق اصطدمت به بسيارتها "سارية التراخيص"، مما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

