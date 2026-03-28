أعمال صيانة وليست سرقة.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أسلاك الكهرباء بالدقهلية

كتب : علاء عمران

01:26 م 28/03/2026

الداخلية تكشف حقيقة فيديو أسلاك الكهرباء بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية، تضرر القائم على النشر من ادعاء قيام عدة أشخاص بسرقة أسلاك الكهرباء من أعمدة الإنارة بقريتين بدائرة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

الداخلية توضح سبب الفيديو المتداول عن أسلاك الكهرباء بالدقهلية

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر.

وبسؤاله، أفاد أنه اعتقد عن طريق الخطأ قيام بعض الأشخاص بسرقة أسلاك أعمدة الإنارة، وعقب ذلك علم بأن الجهات المختصة بالقريتين كانت تجري أعمال صيانة وتجديد للأسلاك الكهربائية لتطوير إنارة الطريق المؤدي للقريتين.

وبمراجعة الوحدتين المحليتين، أكدت عدم وجود أي سرقات وأن الأعمال كانت صيانة دورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسلاك الكهرباء وزارة الداخلية الحسابات الشخصية شرطة منية النصر

ساعات فاخرة ومبلغ مالي.. سرقة لاعبين من منتخب غانا في معسكر النمسا
السوق المصري يشهد طرح 6 سيارات موديلات 2027 رسميًا.. القائمة الكاملة
إيران تعلن استهداف سفينة دعم أمريكية وطائرتين تزود بالوقود
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
"تنظيم الاتصالات" يكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن والباقات 30%

