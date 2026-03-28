رئيس الوزراء: خفض مخصصات الوقود لسيارات الحكومة 30%
كتب : محمد نصار
02:16 م 28/03/2026
الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ الحكومة عددًا من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، من بينها تقليل مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%.
وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صفحي، اليوم بمقر مجلس الوزراء، إنه تقرر كذلك الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة شهرين.
تحذير من الشبورة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة