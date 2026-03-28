الداخلية تضبط سرقات وتهريب وتنفيذ 272 حكمًا قضائيًا

ضبط 4121 قضية سرقة كهرباء وتهريب بضائع ومخالفات متنوعة خلال يوم واحد

كتب : علاء عمران

01:38 م 28/03/2026

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جميع أشكال الجريمة وتعزيز السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية، عبر حملات موسعة في مختلف القطاعات.
ففي قطاع الأمن الاقتصادي، أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن: ضبط 1367 قضية متنوعة في شرطة النقل والمواصلات بمرافق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، وضبط 4121 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد في شرطة الكهرباء، وضبط 502 قضية في الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، تشمل الضرائب والجمارك وتحري مدينين.

وفي أمن المنافذ، تم ضبط عدد من القضايا، أبرزها: قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 59 قضية متنوعة في الأمن العام، وقضية تهريب وحيازة مواد مخدرة، وقضية تزوير مستندات، وتحرير 1354 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 272 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الجريمة على مستوى الجمهورية ومنافذها.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت
رئيس الوزراء: نقف صفًا واحدًا مع أشقائنا في دول الخليج
أخبار مصر

رئيس الوزراء: نقف صفًا واحدًا مع أشقائنا في دول الخليج
إيران تعلن استهداف سفينة دعم أمريكية وطائرتين تزود بالوقود
شئون عربية و دولية

إيران تعلن استهداف سفينة دعم أمريكية وطائرتين تزود بالوقود
10 صور جديدة تكشف تفاصيل الكشف الأثري بوادي النطرون
جامعات ومعاهد

10 صور جديدة تكشف تفاصيل الكشف الأثري بوادي النطرون
مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة
أخبار المحافظات

مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة

إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي