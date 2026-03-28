واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جميع أشكال الجريمة وتعزيز السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية، عبر حملات موسعة في مختلف القطاعات.

ففي قطاع الأمن الاقتصادي، أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن: ضبط 1367 قضية متنوعة في شرطة النقل والمواصلات بمرافق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، وضبط 4121 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد في شرطة الكهرباء، وضبط 502 قضية في الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، تشمل الضرائب والجمارك وتحري مدينين.

الداخلية تضبط سرقات وتهريب وتنفيذ 272 حكمًا قضائيًا



وفي أمن المنافذ، تم ضبط عدد من القضايا، أبرزها: قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 59 قضية متنوعة في الأمن العام، وقضية تهريب وحيازة مواد مخدرة، وقضية تزوير مستندات، وتحرير 1354 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 272 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الجريمة على مستوى الجمهورية ومنافذها.