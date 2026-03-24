الداخلية تفتتح مقرات جديدة لإصدار رخص القيادة الدولية بالقاهرة والجيزة

تواصل وزارة الداخلية جهودها لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية، بما يسهم في تقديم خدمة أمنية عصرية وميسرة ترتقي لتطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة.

وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بالتوسع في تقديم خدمة إصدار رخص القيادة الدولية للمواطنين المصريين والأجانب المقيمين، من خلال افتتاح مقر جديد بمول سيتى ستارز بالقاهرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز انتشار نقاط تقديم الخدمة في مواقع حيوية تشهد كثافات مرتفعة من المترددين.

فتح مقرات جديدة لإصدار رخص القيادة الدولية بالقاهرة والجيزة

كما شهد مطار برج العرب الدولي افتتاح مقر جديد لإصدار رخص القيادة الدولية، ضمن خطة الوزارة للتوسع في تقديم الخدمة داخل المطارات المصرية، إلى جانب مراكز التسوق والمناطق الحيوية الأخرى، لضمان إتاحة الخدمة لقطاع أكبر من المواطنين والمقيمين.

ويأتي ذلك استكمالاً لما تم افتتاحه وتشغيله مؤخراً من مقرين لتقديم الخدمة بصالة السفر رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، بجانب مقر آخر داخل مبنى إيرمول، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت على المواطنين والمقيمين.

يعكس هذا التوسع نهج وزارة الداخلية في تطوير آليات العمل وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للجمهور، بما يحقق سهولة الوصول إليها ويعزز جودة الأداء في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات أمنية متطورة تواكب متطلبات العصر.

