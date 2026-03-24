إعلان

الداخلية تفتتح مقرات جديدة لإصدار رخص القيادة الدولية بالقاهرة والجيزة

كتب : علاء عمران

02:50 م 24/03/2026 تعديل في 02:52 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مقرات جديدة لإصدار رخص القيادة الدولية بالقاهرة والجيزة (4)
  • عرض 5 صورة
    مقرات جديدة لإصدار رخص القيادة الدولية بالقاهرة والجيزة (5)
  • عرض 5 صورة
    مقرات جديدة لإصدار رخص القيادة الدولية بالقاهرة والجيزة (1)
  • عرض 5 صورة
    مقرات جديدة لإصدار رخص القيادة الدولية بالقاهرة والجيزة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


تواصل وزارة الداخلية جهودها لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية، بما يسهم في تقديم خدمة أمنية عصرية وميسرة ترتقي لتطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة.

وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بالتوسع في تقديم خدمة إصدار رخص القيادة الدولية للمواطنين المصريين والأجانب المقيمين، من خلال افتتاح مقر جديد بمول سيتى ستارز بالقاهرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز انتشار نقاط تقديم الخدمة في مواقع حيوية تشهد كثافات مرتفعة من المترددين.

فتح مقرات جديدة لإصدار رخص القيادة الدولية بالقاهرة والجيزة

كما شهد مطار برج العرب الدولي افتتاح مقر جديد لإصدار رخص القيادة الدولية، ضمن خطة الوزارة للتوسع في تقديم الخدمة داخل المطارات المصرية، إلى جانب مراكز التسوق والمناطق الحيوية الأخرى، لضمان إتاحة الخدمة لقطاع أكبر من المواطنين والمقيمين.

ويأتي ذلك استكمالاً لما تم افتتاحه وتشغيله مؤخراً من مقرين لتقديم الخدمة بصالة السفر رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، بجانب مقر آخر داخل مبنى إيرمول، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت على المواطنين والمقيمين.

يعكس هذا التوسع نهج وزارة الداخلية في تطوير آليات العمل وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للجمهور، بما يحقق سهولة الوصول إليها ويعزز جودة الأداء في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات أمنية متطورة تواكب متطلبات العصر.

اقرأ أيضا:

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية تفتتح مقرات جديدة رخص القيادة الدولية وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مذبحة كرموز".. ننشر تفاصيل المعاينة وأقوال الشهود
أخبار المحافظات

"مذبحة كرموز".. ننشر تفاصيل المعاينة وأقوال الشهود
هبوط الذهب.. هل هو فرصة ذهبية للشراء؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

هبوط الذهب.. هل هو فرصة ذهبية للشراء؟ خبراء يوضحون
يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟
شئون عربية و دولية

يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟
سي بي إس: إيران تتلقى مقترحات أمريكية عبر وسطاء تمهيدًا لمحادثات محتملة
شئون عربية و دولية

سي بي إس: إيران تتلقى مقترحات أمريكية عبر وسطاء تمهيدًا لمحادثات محتملة
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)
أخبار مصر

حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً.. تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد غدًا بسبب الطقس السيئ
موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"