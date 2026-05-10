كلف المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مسؤولي التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن، مدير المديرية، بتكثيف الحملات التفتيشية الموسعة بمختلف المراكز والمدن، للتأكد من صلاحية زيت التموين ومطابقته للمواصفات القياسية للاستخدام الآدمي.

متابعة شكاوى المواطنين

وجاء ذلك في ضوء ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيت التموين الموزع على البطاقات التموينية، وما أثير حول وجود تغيّرات في الرائحة أو القوام أو الشكل الظاهري للمنتج.

حملات تفتيش موسعة

وعلى الفور، قامت مديرية التموين والإدارات الفرعية التابعة لها بتشكيل حملات مكثفة على مخازن الشركة المصرية، بالإضافة إلى متابعة الكميات الواردة إلى المخازن التي يتم توزيعها على البدالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي"، للتأكد من مطابقة الزيت للمواصفات القياسية.

نتائج الفحص والمعاينة

وأسفرت أعمال التفتيش والفحص عن التأكد من سلامة زيت التموين الوارد إلى محافظة أسوان، وثبوت مطابقته للمواصفات من حيث الجودة والصلاحية، وعدم وجود أي تغيّرات في الخواص الطبيعية أو اللون أو الرائحة.

استمرار المتابعة والرقابة

وأكدت مديرية التموين بأسوان استمرار الحملات الرقابية على مخازن الشركة المصرية، للتأكد من سلامة وجودة الكميات الواردة قبل توزيعها على التجار والبدالين التموينيين، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما تواصل الأجهزة الرقابية جهودها المكثفة لمتابعة جودة السلع التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ التموينية، في إطار حرص المحافظة على حماية المواطنين وضمان توفير سلع آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية والجودة المطلوبة.