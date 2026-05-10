ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة برفقة زوجها، أثناء حضورها حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، والذي أقيم مساء أمس السبت أمام سفح الأهرامات، بحضور عدد كبير من نجوم الفن ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

وأثارت رانيا يوسف الجدل بسبب إطلالتها، إذ ارتدت فستان أسود مكشوف الصدر، ما عرضها لانتقادات واسعة من بعض المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليقات الجمهور على إطلالة رانيا يوسف

وجاءت أبرز التعليقات على الصور كالتالي: "لا تعليق"، "إيه اللي انتي لابساه دا"، "يا خسارة"، "إيه ده"، "ليه كده"، "بصراحة مش حلو، اوفر ومكشوف وغير مناسب".

أبرز حضور حفل زفاف باسل سماقية

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم نيللي كريم، نسرين أمين، خالد يوسف، سارة نخلة، ماجد المصري، هاني رمزي، إلى جانب رامي عياش وعمرو دياب.

مشاركة رانيا يوسف في دراما رمضان 2026

وشاركت رانيا يوسف في مسلسل "روج أسود"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشارك في بطولته كل من داليا مصطفى، لقاء الخميسي، مي سليم، غادة طلعت، مهند حسني، منة تيسير، وفرح الزاهد.

العمل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين.

