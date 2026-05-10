أحكام تصل إلى 15 سنة.. تأييد السجن المشدد في "خلية المرج الثالثة"

كتب : صابر المحلاوي

04:44 م 10/05/2026 تعديل في 04:46 م

المستشار حماده الصاوي

قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوي، بتأييد أحكام السجن المشدد بحق عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الثالثة".

وشمل الحكم: السجن المشدد 15 سنة لـ5 متهمين، و10 سنوات لمتهم آخر، بعد إدانتهم في اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية.

تفاصيل قضية "خلية المرج الثالثة"

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين انضموا لجماعة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية، فيما تضمنت القضية وقائع تزوير مستندات رسمية وتذاكر وجوازات سفر واستخدامها في أغراض غير مشروعة.

كما أشارت التحقيقات إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب، وتقديم دعم لوجيستي وتمويلي لبعض المتهمين داخل القضية.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهامات، وأيدت الأحكام الصادرة بحق المتهمين.

خلية المرج الثالثة السجن المشدد تمويل الإرهاب

قرار وزاري بضم إسلام عزام رئيس الرقابة المالية إلى إدارة هيئة الاستثمار
10 علامات مبكرة تنذر بضعف الدورة الدموية.. كيف تكتشفها؟
قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
زوجة سامي عبدالحليم تطلب الدعاء له بعد أزمته الصحية
برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
