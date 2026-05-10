قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوي، بتأييد أحكام السجن المشدد بحق عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الثالثة".

وشمل الحكم: السجن المشدد 15 سنة لـ5 متهمين، و10 سنوات لمتهم آخر، بعد إدانتهم في اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية.

تفاصيل قضية "خلية المرج الثالثة"

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين انضموا لجماعة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية، فيما تضمنت القضية وقائع تزوير مستندات رسمية وتذاكر وجوازات سفر واستخدامها في أغراض غير مشروعة.

كما أشارت التحقيقات إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب، وتقديم دعم لوجيستي وتمويلي لبعض المتهمين داخل القضية.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهامات، وأيدت الأحكام الصادرة بحق المتهمين.

