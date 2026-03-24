إعلان

"بنادق لعبة".. القبض على 3 شباب أثاروا الذعر بالطريق السريع في الجيزة

كتب : علاء عمران

01:36 م 24/03/2026

ضبط 3 شباب يستقلون دراجة نارية ويحملون أسلحة بلاست

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن صورًا تظهر 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية ويحملون أسلحة نارية أثناء سيرهم بأحد الطرق السريعة بالجيزة.

الداخلية تضبط شباب استخدموا أسلحة بلاستيك على الطريق السريع

وبالفحص، تم تحديد وضبط الدراجة النارية ومستقليها، وهم 3 عمال مقيمون بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزتهم بندقيتان هيكليتان من البلاستيك.

وبمواجهتهم، اعترف المستقلون بالدراجة بارتكاب الواقعة بقصد اللهو فقط، دون نية إجرامية، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسلحة بلاستيكية الداخلية الطريق السريع مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

رد رسمي.. قطر تكشف موقفها من الوساطة بين واشنطن وطهران
أخبار مصر

وزير المالية للرئيس السيسي: زيادة حقيقية في أجور الموظفين قريبًا
زووم

ظافر العابدين يروج لمسلسله الجديد "ممكن" مع نادين نسيب نجيم
اقتصاد

بعد قرار مجلس الوزراء.. كيف يرى التجار المواعيد الجديدة لغلق المحلات؟
رياضة عربية وعالمية

صحيفة إسبانية تكشف حقيقة اهتمام برشلونة بضم عمر مرموش

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"