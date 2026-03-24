كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن صورًا تظهر 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية ويحملون أسلحة نارية أثناء سيرهم بأحد الطرق السريعة بالجيزة.

الداخلية تضبط شباب استخدموا أسلحة بلاستيك على الطريق السريع

وبالفحص، تم تحديد وضبط الدراجة النارية ومستقليها، وهم 3 عمال مقيمون بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزتهم بندقيتان هيكليتان من البلاستيك.

وبمواجهتهم، اعترف المستقلون بالدراجة بارتكاب الواقعة بقصد اللهو فقط، دون نية إجرامية، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقرأ أيضا:

