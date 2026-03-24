أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، عدم مشاركتها في أي وساطة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

قطر عن إيران: جيراننا وعلينا إيجار طريقة للعيش سويًا

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن "الدوحة لا تقود حالياً أي جهود مباشرة للتوسط بين الطرفين الأميركي والإيراني"، وأضاف المتحدث، في إشارة إلى العلاقة مع إيران: "سنعيش بجوار بعضنا البعض وسنكون جيراناً، وعلينا إيجاد طريقة للعيش جنباً إلى جنب".

مصر وتركيا وباكستان تتوسط المفاوضات بين أمريكا وإيران

وفي سياق متصل، كشف مصدر أمريكي لموقع "أكسيوس"، أمس الاثنين، أن مصر وتركيا وباكستان نقلت خلال اليومين الماضيين رسائل بين واشنطن وطهران في محاولة لخفض حدة التوتر والتصعيد، وأوضح المصدر أن مسؤولين كباراً من الدول الثلاث أجروا محادثات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إطار مساعٍ دبلوماسية تهدف إلى تهدئة الأوضاع.

وأشار المصدر إلى أن جهود الوساطة "لا تزال مستمرة وتحرز تقدماً"، موضحاً أن المناقشات تتركز على إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية شاملة لجميع القضايا العالقة، معرباً عن أمله في الحصول على ردود قريباً.