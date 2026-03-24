حكم قضائي عاجل بشأن طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر

كتب : أحمد عادل

03:10 م 24/03/2026

أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد غنيمي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طعن نادي الزمالك للمطالبة بعودة أرض النادي في أكتوبر.

حملت القضية الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، والمقام من الكابتن حسن لبيب، رئيس نادي الزمالك، ضد كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وأقيم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي بمساحة 129 فدانًا، والمقررة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك عليها.

