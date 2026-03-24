قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد غنيمي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طعن نادي الزمالك للمطالبة بعودة أرض النادي في أكتوبر.

القضاء الإداري يرفض طعن الزمالك لاستعادة أرض أكتوبر

حملت القضية الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، والمقام من الكابتن حسن لبيب، رئيس نادي الزمالك، ضد كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وأقيم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي بمساحة 129 فدانًا، والمقررة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك عليها.

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق