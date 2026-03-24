سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 24 مارس 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 7657 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7771 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6799 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5828 جنيه.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 54392 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

