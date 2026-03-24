موعد الإعلان عن الحد الآدني للأجور وقيمة الزيادة

كتب : محمد عبدالناصر

01:52 م 24/03/2026

الحد الأدنى للأجور

قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.

وأضاف السقطي، في تصريحات إلى مصراوي، أن الحد الىدنى الحالي وصل لـ7 آلاف جنيه ومن المتوقع أن تكون قيمة الزيادة 15% ما يعنى زيادة بنحو 1000 جنيه تقريبًا.

وأوضح عضو المجلس القومي للأجور أن هذه الزيادة تغطي آخر معدل مسجل للتضخم في مصر.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر حكومي أنه سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة أيضًا، الإعلان رسميًا من جانب الحكومة عن الحد الأدنى للأجور، والزيادات الخاصة بمختلف الدرجات الوظيفية الأخرى.

وأشار المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إلى أنه من المتوقع أن يصل الحد الأدنى لـ 8 آلاف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد صرح خلال مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي، بأن الزيادة المرتقبة في الأجور والمرتبات ستفوق معدلات التضخم، بأرقام مؤثرة يشعر بها المواطن المصري.

