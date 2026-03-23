كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، أحدهم يحمل سلاحًا أبيض، بدائرة مركز شرطة المطرية بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 الجاري، تلقى مركز شرطة المطرية بلاغًا من سائق وشقيقه، مصابين بكدمات، بتضررهما من عاملين، الظاهرين في الفيديو، مقيمين بدائرة المركز، لقيامهما بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام الأيدي وسلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات حول الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لنفس الخلافات.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

