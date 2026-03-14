واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية ضد البؤر الإجرامية وجامعي ومتجري المخدرات والأسلحة غير المرخصة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من العناصر الجنائية شديدة الخطورة في عدة محافظات، بعد معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع باقي أجهزة الوزارة.

ضبط طن مخدرات و118 سلاح ناري في عدة محافظات

أسفرت الحملات عن ضبط قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، شابو، هيدرو، أفيون)، وكميات من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى 118 قطعة سلاح ناري، منها 15 بندقية آلية، 42 بندقية خرطوش، 60 فرد خرطوش، وطبنجة، وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بنحو 104 ملايين جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتستمر الحملات لضبط كافة المخالفين والحفاظ على الأمن العام.

