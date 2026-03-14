كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقطعي فيديو يظهر خلالهما قيام أحد الأشخاص بإتلاف زجاج سيارة أحد أعضاء مجلس النواب بمحافظة البحيرة.

تفاصيل مشاجرة بين تجار وعائلة نائب

تبين أنه بتاريخ 27 فبراير الماضي، تلقى مركز شرطة دمنهور بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول: تاجران، نجلا عمومة أحد أعضاء مجلس النواب، تعرضا لإصابات وكدمات متفرقة، وطرف ثانٍ مكون من 4 أشخاص، وذلك إثر مشادة كلامية تطورت إلى تعدٍ بالضرب أثناء سيرهم في سيارتين بسبب خلاف على أولوية المرور.

أسفر الاعتداء عن إصابة الطرف الأول وحدوث تلفيات بالسيارتين، واستخدم الطرفان أسلحة بيضاء وعصي خشبية خلال المشاجرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة فور وقوعها، وعُثر بحوزتهم على 2 سلاح أبيض و2 عصا خشبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.