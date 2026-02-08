إعلان

لتعزيز التعاون.. وفد من هيئة النيابة الإدارية يزور جامعة الدول العربية | صور

كتب : صابر المحلاوي

03:46 م 08/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هيئة النيابة الإدارية (4)
  • عرض 5 صورة
    هيئة النيابة الإدارية (2)
  • عرض 5 صورة
    هيئة النيابة الإدارية (5)
  • عرض 5 صورة
    هيئة النيابة الإدارية (1)

قام وفد من مستشاري هيئة النيابة الإدارية، تحت رعاية المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بزيارة إلى مقر جامعة الدول العربية، برئاسة المستشار محمد عبد الراضي، مدير وحدة التعاون الدولي، اليوم الأحد.

استُهلت الزيارة بكلمة ترحيبية ألقاها السفير محمد صالح العجيري، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، مؤكداً أهمية استدامة البرامج التدريبية وبناء القدرات في الدول العربية، بما يتماشى مع سياسات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومن جانبه، نقل المستشار محمد عبد الراضي تحيات معالي المستشار رئيس الهيئة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبو الغيط، وإلى السادة الحضور، معرباً عن الشكر والتقدير لحرص الجامعة على تعزيز التعاون مع الهيئة وتبادل الخبرات والمسارات المؤسسية المشتركة.

تضمن برنامج الزيارة تنظيم محاضرتين تعريفيتين حول موضوعي "الوساطة الدولية" و"الأمن القومي العربي"، ألقاهما الوزير المفوض زيد الصبان والوزير المفوض مالك موصلي، ثم قام الوفد بجولة شملت مكتبة الأمانة العامة والقاعة الكبرى.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، على أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز العمل المؤسسي وتبادل الخبرات بين الهيئة والجهات العربية المختصة.

هيئة النيابة الإدارية جامعة الدول العربية البرامج التدريبية

