شريف مدكور يوجه رسالة لـ هند صبري: "ليكي عندي احترام ومحبة كبيرة قوي"

كتب : سهيلة أسامة

03:50 م 08/02/2026

شريف مدكور

شارك الإعلامي شريف مدكور موقفًا جمعه بالفنانة التونسية هند صبري، خلال فترة مرضه، مؤكدًا دعمها الإنساني له في وقت صعب.

وكتب مدكور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" من خلال خاصية القصص القصيرة: "عمري ما أنسى وأنا في عز مرضي لما لقيت رسالة جايالي من العزيزة هند صبري، ومكناش نعرف بعض على المستوى الشخصي، الرسالة كان فيها كلام مؤثر جدًا، إداني دفعة فظيعة وحسسني بأمل كبير إني هخف، شكرًا هند صبري الإنسانة بجد، ليكي عندي احترام ومحبة كبيرة قوي".

هند صبري تعود للمشاركة في السباق الرمضاني بعد غياب، وتقدم ضمن مسلسلات رمضان 2026 عمل بعنوان "مناعة"، سيناريو وحوار عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوي.

