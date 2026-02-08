انقلاب سيارة محملة بالوقود على محور حسب الله الكفراوي | صور

شهد مطلع محور حسب الله الكفراوي المؤدي إلى مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بمواد بترولية (وقود)، ما أدى إلى توقف حركة المرور.

انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث، مصحوبة بسيارات الحماية المدنية والخدمات المرورية وأوناش المحافظة، مع فرض سياج أمني مشدد حول السيارة المنقلبة.

كما دفع رجال المرور بـ الأوناش والمعدات الثقيلة لمحاولة رفع السيارة وإزاحتها عن نهر الطريق، فيما انتشرت الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير وتوجيه السائقين لاستخدام محاور بديلة لتفادي الزحام حتى الانتهاء من رفع آثار الحادث.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو