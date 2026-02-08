إعلان

انقلاب سيارة محملة بالوقود على محور حسب الله الكفراوي | صور

كتب : علاء عمران

01:28 م 08/02/2026
    انقلاب سيارة محملة بالوقود (3)
    انقلاب سيارة محملة بالوقود (2)
    انقلاب سيارة محملة بالوقود (4)

شهد مطلع محور حسب الله الكفراوي المؤدي إلى مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بمواد بترولية (وقود)، ما أدى إلى توقف حركة المرور.

انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث، مصحوبة بسيارات الحماية المدنية والخدمات المرورية وأوناش المحافظة، مع فرض سياج أمني مشدد حول السيارة المنقلبة.

كما دفع رجال المرور بـ الأوناش والمعدات الثقيلة لمحاولة رفع السيارة وإزاحتها عن نهر الطريق، فيما انتشرت الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير وتوجيه السائقين لاستخدام محاور بديلة لتفادي الزحام حتى الانتهاء من رفع آثار الحادث.

انقلاب سيارة محملة بالوقود محور حسب الله الكفراوي مدينة القاهرة الجديدة

