أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة حاليًا يرجع إلى تغيرات كبيرة في منظومة التوزيعات الضغطية، مشيرة إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة على القناة الأولى: "غدًا يشهد أعلى درجة حرارة خلال الأسبوع" ، مؤكدة أن العظمى في القاهرة الكبرى ستصل إلى نحو 30 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت بنحو 8 إلى 10 درجات، وأن هذا الطقس غير معتاد في فبراير الذي يُعد ذروة فصل الشتاء.

وأضافت أن المرتفع الجوي يزيد فترات سطوع أشعة الشمس ويهدئ الرياح نسبيًا، مما يُعزز الإحساس بالحرارة نهارًا على أغلب المحافظات، موضحة أن محافظات الصعيد ستكون الأعلى حرارة، بينما تظل الأجواء ليلًا مائلة للبرودة إلى باردة، حيث تسجل الصغرى في القاهرة ما بين 18 و19 درجة مئوية.

وتابعت أن الانخفاض في درجات الحرارة سيبدأ تدريجيًا من منتصف الأسبوع، لتتراوح العظمى بين 23 و24 درجة مئوية، مع عودة الأجواء المعتدلة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا، دون موجات برد شديدة، محذرة من التخفيف المبالغ في الملابس نهارًا مع الحفاظ على الملابس الشتوية في الليل والصباح الباكر.

وأشارت غانم إلى أن البلاد لم تدخل فصل الصيف بعد، مؤكدة أن الطقس لا يزال شتويًا رغم الارتفاعات المؤقتة، وأن التقلبات الطبيعية في فبراير تتطلب الحذر من التغيرات المفاجئة، داعية المواطنين إلى الاستعداد لعودة الأجواء المعتدلة تدريجيًا دون الاستغناء الكامل عن الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل والفجر.

وشددت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد على أن الإحساس بالحرارة النهارية ناتج عن سطوع الشمس وهدوء الرياح، لكن البرودة الليلية تظل قائمة، مؤكدة أن الشتاء مستمر رسميًا حتى نهاية مارس، وأن الحذر من التقلبات الجوية ضروري لتجنب أي تأثيرات صحية، خاصة مع استمرار الإحساس بالبرودة في ساعات الصباح الباكر والليل.