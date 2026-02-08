إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب- أحمد الخطيب:

06:30 م 08/02/2026

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأحد 8-2-2026، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4446 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5717 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6670 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7622 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76228 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 237070 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 381142 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.88% إلى نحو 4964 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

