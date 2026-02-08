إعلان

"لحوم مجهولة" في الخانكة.. ضبط 364 كجم كبدة ومجمدات

كتب : أسامة علاء الدين

07:14 م 08/02/2026 تعديل في 07:15 م

ضبط لحوم مجهولة المصدر

القليوبية - أسامة علاء الدين

تحفظت إدارة تموين الخانكة بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، اليوم الأحد، على 364 كجم من اللحوم والكبدة المجمدة مجهولة المصدر، خلال حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت مفارم اللحوم ومحال بيع السلع الغذائية بقريتي القلج والجبل الأصفر، لضبط منظومة الأسواق والتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

جاءت الضبطية تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية، حيث أسفر المرور الميداني عن ضبط أحد المحال التجارية لحيازته كميات كبيرة من اللحوم والكبدة دون أي فواتير أو مستندات رسمية تدل على مصدر إنتاجها، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات فورًا.

وشدد المحافظ على أن الحملات الرقابية مستمرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة ولن تتوقف، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، وموجهًا الأجهزة التنفيذية بتطبيق أقصى العقوبات الرادعة لضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة الهوية.

