الداخلية تصدم عنصرا جنائيا غسل 85 مليون جنيه

كتب : مصراوي

06:46 م 08/02/2026

غسيل أموال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية اضطلعت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى مقيم بمحافظة المنوفية.

التحريات أثبتت أن المتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات). وقدرت أعمال الغسل بـ 85 مليون جنيه.

غسيل أموال تجارة مخدرات تجارة سلاح المنوفية

