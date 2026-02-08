أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، فتح باب التقدم للترشح لعضوية مجلس أمناء المدينة لدورة عام 2026، لعدد 4 أعضاء من المستثمرين، وذلك وفقًا للضوابط والشروط المقررة.

وأوضح الجهاز، في إعلان رسمي، أن الترشح يتم عن طريق جمعية المستثمرين بالمدينة – حال وجودها – على أن يكون المرشح ممثلًا عن شركة من الشركات العاملة بالمدينة، سواء كان شكلها القانوني، مع توافر عدد من الاشتراطات، من بينها أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها المرخص لها به في مدينة القاهرة الجديدة لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ الإعلان.

وأشار الإعلان إلى أنه يشترط ألا يقل عدد العاملين بالشركة عن 25 عاملًا بالنسبة للشركات الكبيرة، و15 عاملًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الالتزام بتقديم شهادة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفيد ذلك، بالإضافة إلى تقديم المستندات القانونية المثبتة للشركة، وعلى رأسها السجل التجاري والبطاقة الضريبية، على أن تكون جميع المستندات سارية وقت التقدم بطلب الترشح.

وأكد جهاز المدينة أنه يشترط ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن 10 ملايين جنيه مصري وقت الترشح، وألا تكون الشركة أو أحد المساهمين أو الشركاء مدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين، أو سبق صدور أحكام قضائية نهائية بحل الشركة أو تصفيتها، أو صدور ما يمنع الترشح قانونًا.

وأوضح الإعلان أنه في حال عدم وجود جمعية للمستثمرين بالمدينة، يتم تلقي طلبات الترشح مباشرة من المستثمرين، على أن يتم سحب وتقديم استمارة الترشح لعضوية مجلس الأمناء، بمقر مجلس الأمناء بالدور الرابع بمبنى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مرفقًا بها المستندات المطلوبة.

وحدد جهاز مدينة القاهرة الجديدة فترة التقدم للترشح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026، على أن تُجرى مقابلات المتقدمين يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأكد الجهاز أنه لن يُلتفت إلى الطلبات المقدمة بعد الموعد المحدد، أو غير المستوفاة للاشتراطات المعلنة.

