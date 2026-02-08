إعلان

مهتزة نفسيا تضرب والدتها في الشارع بالإسكندرية

كتب : مصراوي

07:23 م 08/02/2026

الأم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء سيدة بالضرب على والدتها بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرق). وبسؤالها قررت باعتداء ابنتها عليها بالضرب بالأيدى "دون حدوث إصابات" حال سيرهما بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وأضافت بأن ابنتها مهتزة نفسيا سبق إيداعها بأحد المراكز الطبية المختصة، وأنها حجزتها بذات المركز عقب ارتكابها الواقعة، ولم تتهمها بشئ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنت تضرب والدتها ضرب أم الإسكندرية فيديو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أعلى من المعدل الطبيعي بـ10 درجات.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة
أخبار مصر

أعلى من المعدل الطبيعي بـ10 درجات.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة
"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه
زووم

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه

"قرد وشعر برتقالي".. طرح البوستر الأول لبرنامج مقالب رامز جلال
زووم

"قرد وشعر برتقالي".. طرح البوستر الأول لبرنامج مقالب رامز جلال
"طبنجة وحشيش".. ننشر أمر إحالة شاكر محظور وصديقه في قضية السلاح والمخدرات
حوادث وقضايا

"طبنجة وحشيش".. ننشر أمر إحالة شاكر محظور وصديقه في قضية السلاح والمخدرات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟