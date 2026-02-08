مهتزة نفسيا تضرب والدتها في الشارع بالإسكندرية

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء سيدة بالضرب على والدتها بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرق). وبسؤالها قررت باعتداء ابنتها عليها بالضرب بالأيدى "دون حدوث إصابات" حال سيرهما بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وأضافت بأن ابنتها مهتزة نفسيا سبق إيداعها بأحد المراكز الطبية المختصة، وأنها حجزتها بذات المركز عقب ارتكابها الواقعة، ولم تتهمها بشئ.