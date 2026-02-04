معسكران في نفس التوقيت ومدرب واحد.. واقعة غريبة لمنتخبي مصر للسيدات

سببان أحدهما رمضان.. لماذا يتوقف الدوري المصري للسيدات 59 يوما؟

شهد الدوري المصري للسيدات واقعة غريبة، بإقامة معسكري المنتخبين الأول والناشئات في التوقيت نفسه، رغم أن الجهاز الفني للمنتخبين مشترك.

وتتولى أميرة يوسف منصب المدير الفني لمنتخب مصر للناشئات تحت 20 عامًا، قبل أن يقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيينها مدربةً لمنتخب مصر الأول للسيدات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في المغرب، خلال شهر مارس المقبل.

وتزامن معسكر منتخب مصر الأول للسيدات، استعدادًا لأمم أفريقيا، مع معسكر الناشئات تحت 20 عامًا، الذي يواجه منتخب بنين في تصفيات كأس العالم.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "معسكر المنتخب الأول المفتوح انطلق يوم 29 يناير الماضي وانتهى يوم 2 فبراير الحالي، بينما معسكر منتخب الناشئات تحت 20 عامًا (المغلق) انطلق يوم 28 يناير ويستمر حتى يوم 25 من الشهر الحالي".

وأضاف المصدر: "خاض المنتخبان المعسكر في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمشروع الهدف، وفي الأيام المشتركة بينهما كان يتم إجراء المران على فترتين: صباحية ومسائية، فترة لكل منتخب".

