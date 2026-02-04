مباريات الأمس
معسكران في نفس التوقيت ومدرب واحد.. واقعة غريبة لمنتخبي مصر للسيدات

كتب : هند عواد

03:11 م 04/02/2026
    أميرة تريكة من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
    جوي عماد من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
    بسكوته من معسكر منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما
    جوي عماد وإيمان حسن من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
    حبيبة عصام من معسكر منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما
    شهد غنيم من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
    أميرة يوسف مدربة منتخبي مصر الأول والناشئات
    نور عبد الواحد ومنار السيد من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
    نور عبد الواحد السيد من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات

شهد الدوري المصري للسيدات واقعة غريبة، بإقامة معسكري المنتخبين الأول والناشئات في التوقيت نفسه، رغم أن الجهاز الفني للمنتخبين مشترك.

وتتولى أميرة يوسف منصب المدير الفني لمنتخب مصر للناشئات تحت 20 عامًا، قبل أن يقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيينها مدربةً لمنتخب مصر الأول للسيدات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في المغرب، خلال شهر مارس المقبل.

وتزامن معسكر منتخب مصر الأول للسيدات، استعدادًا لأمم أفريقيا، مع معسكر الناشئات تحت 20 عامًا، الذي يواجه منتخب بنين في تصفيات كأس العالم.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "معسكر المنتخب الأول المفتوح انطلق يوم 29 يناير الماضي وانتهى يوم 2 فبراير الحالي، بينما معسكر منتخب الناشئات تحت 20 عامًا (المغلق) انطلق يوم 28 يناير ويستمر حتى يوم 25 من الشهر الحالي".

وأضاف المصدر: "خاض المنتخبان المعسكر في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمشروع الهدف، وفي الأيام المشتركة بينهما كان يتم إجراء المران على فترتين: صباحية ومسائية، فترة لكل منتخب".

اقرأ أيضًا:

"مخدش فرصته".. محترف جديد يعود لتدريبات الزمالك بعد الاستغناء عنه

بقرار اتحاد الكرة.. تطورات جديد بشأن أزمة الزمالك وزيزو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخبي مصر للسيدات الدوري المصري للسيدات الاتحاد المصري لكرة القدم

