قالت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إنها تواصل تعزيز جهودها بمحافظة الأقصر، حيث تم تنفيذ عدد من التدخلات الطبية الدقيقة والمعقدة خلال شهر يناير الماضي بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، تم تمويلها بالكامل عبر المنظومة دون أي أعباء على المرضى.

وقالت الهيئة في بيان، إن تلك الخطوة تعكس دور الهيئة في ضمان تقديم جميع أنواع الخدمات الطبية، مهما بلغت قيمتها، ضمن منظومة شاملة، بدءًا من الفحوصات الأساسية ووصولًا إلى التدخلات الجراحية عالية التخصص، بما يعكس التزام الدولة بضمان وصول العلاج المتقدم لكل مستفيد.

وأشارت الهيئة، أن تلك التدخلات الطبية الناجحة شملت، زراعة جهاز التحفيز العميق للمخ (DBS) لثلاث حالات، منها حالتان جديدتان وحالة لتغيير بطارية الجهاز، إضافة إلى زراعة مضخة باكلوفين داخل الحبل الشوكي لمريض يعاني من تيبس شديد في الأطراف السفلى نتيجة إصابة بالحبل الشوكي، وهو إجراء طبي بالغ التعقيد، أسهم بشكل مباشر في استعادة قدرة المريض على الحركة وممارسة حياته اليومية.

وفي هذا السياق، أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل أصبحت مظلة حقيقية لضمان حق المواطن في العلاج المتقدم واستعادة جودة حياته، مشيرة أن تلك التدخلات تعكس التزام الدولة بتقديم رعاية صحية متقدمة وآمنة لكل المواطنين، وتجسد فلسفة المنظومة القائمة على تغطية جميع التدخلات الطبية مهما بلغت قيمتها، دون أن يتحمل المستفيد أي أعباء مالية.

كما شددت الدكتورة رحاب عبد الوهاب، مدير فرع الهيئة بالأقصر، على أن هذه التدخلات الطبية المعقدة التي أجريت خلال يناير، ومنها زراعة جهاز التحفيز العميق للمخ ومضخة الباكلوفين، تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، وضمان وصول العلاج الحديث لكل مستفيد وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الطبية.”

وتابعت: أُجريت جميع هذه الإجراءات داخل مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، تحت إشراف نخبة من أساتذة جراحات المخ والأعصاب، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور زياد يسري، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، وبمشاركة فرق طبية متخصصة، مع متابعة دقيقة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وتعكس هذه الإنجازات اهتمام الدولة المصرية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ودعم غير القادرين، إذ تتحمل الدولة مساهماتهم كاملة لضمان حصولهم على رعاية صحية متكاملة ومستمرة، بما يعكس التزام الدولة ببناء نظام صحي حديث ومستدام واستثمارها الحقيقي في صحة الإنسان المصري.