ضبط عنصر جنائي انتحل صفة ضابط لنصب على المواطنين عبر التطبيقات

كتب : علاء عمران

12:19 م 04/02/2026 تعديل في 12:40 م

حبس - تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر سيدة من شخص تواصل معها عبر أحد تطبيقات الهواتف الذكية، مدعياً أنه "رجل شرطة" للنصب عليها.

وقالت الوزارة في بيان لها، بالفحص الفني وتتبع البصمة الإلكترونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه "عنصر جنائي" له معلومات جنائية سابقة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، والذي احتوى على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي ومحادثات مع ضحايا آخرين. وبمواجهته اعترف بانتحال الصفة الرسمية بقصد النصب والاحتيال لتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية الضابط المزيف مواقع التواصل الاجتماعي

