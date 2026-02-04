إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والدواجن والذهب

كتب : آية محمد

02:40 م 04/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والدقيق، والزيت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-2-2026، بينما انخفضت أسعار الحديد، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق

انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

ارتفاع أسعار الدقيق والزيت والجبن اليوم الأربعاء بالأسواق

ارتفع 130 جنيها.. قفزة في سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الأربعاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم البيض الدواجن الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

6.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال 2025
اقتصاد

6.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال 2025
مليون ريال سعودي وراء واقعة محاولة اختطاف مسن أثناء صلاة الفجر بالدقهلية
أخبار المحافظات

مليون ريال سعودي وراء واقعة محاولة اختطاف مسن أثناء صلاة الفجر بالدقهلية
"انتهت علاقتي".. أحمد عبدالقادر يودع جماهير الأهلي بهذه الطريقة
رياضة محلية

"انتهت علاقتي".. أحمد عبدالقادر يودع جماهير الأهلي بهذه الطريقة
20 صورة من جنازة والد الفنانة علا رشدي
زووم

20 صورة من جنازة والد الفنانة علا رشدي
رمضان 2026.. مدحت صالح وانتصار أبطال المسلسل الإذاعي "صايم ولا نايم"
زووم

رمضان 2026.. مدحت صالح وانتصار أبطال المسلسل الإذاعي "صايم ولا نايم"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يستقبل أردوغان بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي وترؤس مجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026