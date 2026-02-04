قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين في جميع المحافظات.

وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة له مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، ، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة تنمية الصعيد، جاء فرصة لعرض مختلف المشروعات المنفذة والتي ما زال العمل جاريًا على غيرها، مشيرًا إلى أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في جهود الحكومة لتطوير المحافظات الصعيدية.

وأوضح متحدث الحكومة، أن المشروعات تشمل مجالات متنوعة، منها مشروعات زراعية مرتبطة بالأمن الغذائي، مثل تربية الدواجن، ومشروعات صناعية وزراعية في عدد من المحافظات، بهدف تحقيق تنمية شاملة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، لاسيما في مجالات ريادة الأعمال.

وأشار "الحمصاني" إلى أن الهيئة ستطلق موقعًا إلكترونيًا لترويج المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية في الصعيد، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بتنسيق كامل مع مختلف المحافظات والمؤسسات الحكومية لتعزيز التنمية في جميع المجالات.

ولفت المتحدث الرسمي، حول ضمان استدامة هذه المشروعات، إلى التعاون مع معهد التخطيط القومي، الذي يساهم بخبرته في تخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية مبتكرة، ودعم ريادة الأعمال، بما يضمن مشاركة القطاع الخاص في شراكات مستمرة، ويحول الصعيد إلى بيئة جاذبة للاستثمار، ويخلق فرص عمل ويدعم الاحتياجات التنموية للمواطنين.

واختتم المستشار محمد الحمصاني، تصريحاته بأن الدولة تخصص لجانًا وزارية واستشارية لريادة الأعمال، وتعتبرها من أهم محركات النمو والتنمية، بما يعكس الدور الفاعل لهيئة تنمية الصعيد في تطوير المحافظات وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

