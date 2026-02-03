الداخلية تكشف حقيقة فيديو عقر كلب لعامل في دمياط

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر باستخدام كلبه الخاص في دمياط.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول دمياط أنه حال سير قائد سيارة (موظف – مصاب بخدوش بالوجه والرأس – مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة) وكان الكلب الخاص به "غير مرخص"، قام الكلب بالدخول من نافذة السيارة والهجوم على (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط)، مما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة، وأكد المصاب ما حدث، واتهم مالك الكلب بالتسبب في إصابته.

أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته قرر أن خروج الكلب عن السيطرة كان دون قصد منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.