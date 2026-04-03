ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة 5 سيارات ميكروباص وسائقيها لقيامهم بتقسيم خط السير بين منطقتي رمسيس والحصري وتحصيل مبالغ مالية أعلى من الأجرة المقررة من المواطنين فوريًا.

واستجابت وزارة الداخلية لشكاوى الركاب وشنت حملات مكبرة أسفرت عن رصد المخالفات والتحفظ على المركبات، وتبين أن أحد السائقين لا يحمل رخصة قيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بكل حسم وقوة.

ميكروباص الجيزة

واصلت مديرية أمن الجيزة ملاحقة المخالفين في كافة المواقف العشوائية، ومن جانب آخر، رصدت التحريات تعمد سائقي ميكروباص الجيزة استغلال حاجة الركاب لتقليل المسافات المقطوعة وزيادة الربح المادي بشكل قاطع وصارم. علاوة على ذلك، شددت الوزارة على استمرار الرقابة الميدانية لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة ومنع أي محاولات لابتزاز المواطنين، مع التوسع في حملات ضبط المركبات غير المرخصة فوريًا لضمان الانضباط.

تقسيم الخطوط

استهدفت الحملات المرورية التأكد من التزام السائقين بـ خط السير المعتمد، وفي السياق ذاته، تبين أن المتهمين المقيمين بمحافظة الجيزة قاموا بتجزئة الرحلة الواحدة لعدة مراحل لزيادة الدخل بطرق غير مشروعة فوريًا. ومن جانب آخر، تم سحب الرخص والتحفظ على السيارات المخالفة، لضمان حماية حقوق المواطنين وفرض الانضباط المروري في المحاور الحيوية التي تربط بين رمسيس ومدينة السادس من أكتوبر، مع التنبيه على المواطنين بضرورة الإبلاغ الرسمي.

