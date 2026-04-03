"سبائك ذهب ولاسلكي".. سقوط عصابة "رد الحقوق" الوهمية بمدينة نصر

كتب : علاء عمران

02:45 م 03/04/2026

مديرية أمن القاهرة

أنهت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة مسرحية "استعراض القوة" التي أدارها شخصان من أرباب السوابق بمدينة نصر، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بادعاء قدرتهما على "رد الحقوق المتنازع عليها" بأساليب غير قانونية فوريًا، حيث استخدما أجهزة لاسلكية وفيديوهات توحي بالسطوة والنفوذ لخداع ضحاياهما عبر السوشيال ميديا.

وأسفرت المداهمة عن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية ضخمة وسبائك ذهبية من متحصلات نشاطهما الإجرامي بكل حسم وقوة.

كشفت التحريات الأمنية ملابسات مقاطع الفيديو المتداولة التي روجت لقدرة المتهمين على حل النزاعات المالية والقضائية بعيدًا عن القانون، موهمين الضحايا بامتلاكهم سلطة "وهمية". ومن جانب آخر، تبين أن المتهمين يتخذان من محافظتي القاهرة والقليوبية مسرحًا لنشاطهما، حيث استخدما "ديكور" الأجهزة اللاسلكية لإرهاب خصوم عملائهم وتحصيل مبالغ خيالية، علاوة على ذلك، نجحت القوات في رصد مخبئهما السري وتحديد هويتهما المسجلة جنائيًا بشكل قاطع وصارم.

أسفرت عملية التفتيش عن ضبط "ثروة حرام" داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وشملت المضبوطات مبالغ مالية ضخمة وسبائك ذهبية متنوعة، 6 أجهزة لاسلكية غير مرخصة ومعدات تصوير، أكلاشيهات وعقود وكروت دعائية لإضفاء صبغة رسمية زائفة.

انهار المتهمان أمام جهات التحقيق واعترفا بتفاصيل مخططهما الإجرامي، مؤكدين أن استخدام المظاهر الوهمية كان مجرد وسيلة لاستقطاب الراغبين في استرداد حقوقهم بطرق غير مشروعة فوريًا. وفي السياق ذاته، أحيل المتهمان للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لتبدد وزارة الداخلية أوهام "بلطجة الإنترنت" وتؤكد أن دولة القانون هي المسار الوحيد لاستعادة الحقوق، مع استمرار ملاحقة كافة الصفحات المشبوهة التي تمارس أعمال النصب الإلكتروني بكل حسم وقوة لضمان الأمن العام، كما تم فحص كافة الأجهزة المضبوطة فنيًا.

