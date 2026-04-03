"مش تحرش ده ميراث وحقوق".. فتاة حلوان تفجر مفاجأة في واقعة ابن عمها

كتب : محمد الصاوي

05:12 م 03/04/2026

فتاة حلوان

"ده ابن عمي والموضوع خلافات ميراث".. بهذه الكلمات فجرت الفتاة بطلة فيديو "تحرش حلوان" مفاجآت مدوية، نافيةً تعرضها للتحرش من قِبل الشاب الظاهر في المقطع المتداول، ومؤكدةً أنه قريبها وأن النزاع بينهما يعود لخلافات عائلية قديمة حول "الميراث"، فيما تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فحص كافة الفيديوهات والادعاءات المتبادلة للوقوف على ملابسات الواقعة.

كشفت فتاة حلوان عبر فيديو نشرته على حسابها الشخصي أن الشاب اعتاد التعدي عليها لفظيًا ومحاولة مضايقتها في المنطقة، موضحةً أنها قامت بتصويره فقط لإثبات تواجده أمام أفراد العائلة بعد إنكاره المتكرر، ومن جانب آخر، تضمنت روايتها نفياً قاطعاً لواقعة التحرش وتأكيداً أنها لم تحرر أي محضر بهذا الشأن، علاوة على اتهام ابن عمها بالتشهير بها والإساءة لسمعتها، مؤكدةً وجود قضايا منظورة أمام القضاء بين الطرفين بسبب نزاع الميراث بشكل قاطع وصارم.

تباشر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة ابن عمها للتحقق من التسلسل الزمني للأحداث، بالتزامن مع الاستماع لأقوال كافة الأطراف والفتيات الظاهرات في الفيديو الأصلي للوقوف على حقيقة الادعاءات، علاوة على فحص الهواتف المحمولة للتأكد من وجود رسائل أو تهديدات متبادلة.

