ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية شخصين لاتهامهما بالسخرية من أحد الأشخاص "من ذوي الهمم" والإتيان بأفعال خادشة للحياء بمركز فاقوس، وذلك استجابة فورية لمقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

كشفت التحريات الأمنية ملابسات الفيديو الذي أثار استياء واسعا، حيث تبين قيام المتهم الأول بالتنمر على شخص من ذوي الهمم وتصويره في أوضاع مهينة وخادشة للحياء العام. ومن جانب آخر، أقر المتهم الثاني (النقاش) بتصوير ونشر المقطع على صفحته الشخصية لجذب المتابعين، علاوة على ذلك، لم يراع الجانيان حرمة الشخص أو ظروفه الصحية، في محاولة للحصول على أرباح مادية سريعة بشكل قاطع وصارم فوريا.

نجحت القوات في تحديد هوية المتهمين وضبطهما بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، وفي السياق ذاته، تم فحص الهاتف المستخدم في التصوير وتفريغ المقطع كدليل إدانة قاطع.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.