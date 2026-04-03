طالبت السلطات الإيرانية، في بيان لها نُشر على التلفزيون، السكان المحليين بالمساعدة في البحث عن الطيار الأمريكي والقبض عليه مقابل مكافأة.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية: "تم نشر إعلان للشرطة على مستوى مقاطعة كوهجيلويه وبوير أحمد يطلب مساعدة السكان المحليين في القبض على الطيار أو الطيارين الذين أُسقطت طائرتهم المقاتلة".

اطلاعیه نیروی انتظامی در شبکه استانی کهگیلویه‌وبویراحمد برای کمک مردم محلی برای دستگیری خلبان یا خلبانان جنگنده ساقط شده است pic.twitter.com/PDLklTAq8q — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) April 3, 2026

وفي وقت سابق، أفادت مصادر بأن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-15 إي أُسقطت فوق إيران، فيما تتواصل عمليات البحث عن طاقمها.

وأكد مسؤولون أمريكيون، الجمعة، إسقاط الطائرة، مشيرين إلى أن عملية بحث وإنقاذ جارية حاليًا، بحسب ما نقلته شبكة CBS News عن مصدرين مطلعين. وتُشغَّل طائرة إف-15 إي بواسطة طاقم مكوّن من شخصين.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مقاتلة أمريكية فوق وسط إيران.