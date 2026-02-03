وزارة الداخلية توضح ملابسات العثور على أجنبي مشنوقاً بالبحر الأحمر
كتب : علاء عمران
11:57 ص 03/02/2026 تعديل في 12:08 م
وزارة الداخلية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تلقي أحد الأشخاص، الذي يحمل جنسية إحدى الدول، رسالة صوتية من زوجة شقيقه، تفيد بالعثور على جثمان شقيقه، الذي يحمل الجنسية ذاتها، مشنوقاً بمحافظة البحر الأحمر، مع الإشارة إلى وجود خلافات بينه وبين بعض أصدقائه.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين ورود بلاغ إلى قسم شرطة شلاتين من ربة منزل، أفادت باكتشافها وفاة زوجها المشار إليه منتحراً، عن طريق شنق نفسه، وذلك على خلفية وجود خلافات زوجية بينهما.
وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، بمعرفة الجهات المختصة، تبين عدم وجود ثمة إصابات أو شبهة جنائية في الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.