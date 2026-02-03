أسعار الفضة تقفز بأكثر من 9% عالميا خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الفضة عالميًا ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الفورية اليوم بنسبة 9.2%، لتسجل نحو 86.5 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الفضة تراجعت خلال تعاملات أمس لتكسر مستوى 80 دولارًا، مسجلة نحو 71 دولارًا للأونصة.

وجاء ذلك بعد موجة هبوط حادة شهدتها أسعار الفضة في الأسواق العالمية خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، حيث سجلت خسائر قوية بنسبة 21%، مسجلة 90 دولارًا للأوقية.

اقرأ أيضًا:

كيف يحجب تنظيم الاتصالات لعبة روبلوكس؟.. وخبراء يحذرون من هذه الحيل

الذهب عالميا يرتفع 5% ويتخطى 4900 دولار خلال تعاملات الثلاثاء

القطاع الخاص بمصر يعود للانكماش في يناير لهذا السبب