إعلان

أسعار الفضة تقفز بأكثر من 9% عالميا خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

01:03 م 03/02/2026

أسعار الفضة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت أسعار الفضة عالميًا ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الفورية اليوم بنسبة 9.2%، لتسجل نحو 86.5 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الفضة تراجعت خلال تعاملات أمس لتكسر مستوى 80 دولارًا، مسجلة نحو 71 دولارًا للأونصة.
وجاء ذلك بعد موجة هبوط حادة شهدتها أسعار الفضة في الأسواق العالمية خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، حيث سجلت خسائر قوية بنسبة 21%، مسجلة 90 دولارًا للأوقية.

اقرأ أيضًا:

كيف يحجب تنظيم الاتصالات لعبة روبلوكس؟.. وخبراء يحذرون من هذه الحيل

الذهب عالميا يرتفع 5% ويتخطى 4900 دولار خلال تعاملات الثلاثاء

القطاع الخاص بمصر يعود للانكماش في يناير لهذا السبب

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الفضة أسعار الفضة الأسواق العالمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بسبب توروب؟.. هصدق الأهلي".. شوبير يعلق على استبعاد المحترف الجديد
رياضة محلية

"بسبب توروب؟.. هصدق الأهلي".. شوبير يعلق على استبعاد المحترف الجديد
رئيس وزراء إثيوبيا يكذب ترامب بشأن تمويل سد النهضة
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء إثيوبيا يكذب ترامب بشأن تمويل سد النهضة
زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الثلاثاء

قراصنة يخترقون خوادم تحديث برنامج "Notepad++"
أخبار و تقارير

قراصنة يخترقون خوادم تحديث برنامج "Notepad++"
تمارين ذهنية سريعة.. كيف تحسن تركيزك في 10 دقائق يوميا؟
نصائح طبية

تمارين ذهنية سريعة.. كيف تحسن تركيزك في 10 دقائق يوميا؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد