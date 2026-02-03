إعلان

ضبط شخصين سرقا دراجة نارية بالسويس وطلبا فدية لاستعادتها | فيديو

كتب : علاء عمران

01:25 م 03/02/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بسرقة دراجة نارية بالسويس.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وبسؤال القائم على النشر (مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس)، أفاد بأنه بتاريخ 16/11/2025 اكتشف سرقة دراجته النارية أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة فيصل، وعقب ذلك تواصل معه أحد الأشخاص هاتفياً وأخبره بأن دراجته بحوزته، وطلب منه مبلغًا ماليًا مقابل استعادتها، وقام بدفع المبلغ واستعادة الدراجة آنذاك، دون الإبلاغ عن الواقعة.
وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة (عاطلان "مقيدان الحرية على ذمة قضية سرقة دراجة نارية وحيازة أسلحة نارية")، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا ارتكابهما واقعتين مماثلتين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية دراجة نارية السويس

