خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البلطي والطماطم والأسمنت والذهب

كتب : مصراوي

01:26 م 03/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

كتبت- ميريت نادي:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والسمك البلطي، والطماطم، والأسمنت، والفول، والمكرونة، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-2-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، والطماطم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

ارتفاع أسعار الفول والمكرونة واللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الثلاثاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد