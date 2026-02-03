كتبت- ميريت نادي:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والسمك البلطي، والطماطم، والأسمنت، والفول، والمكرونة، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-2-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، والطماطم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

ارتفاع أسعار الفول والمكرونة واللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الثلاثاء