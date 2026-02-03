أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب وينفذ 220 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ، حيث أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

وشملت النتائج ضبط قضية في مجال مكافحة تهريب النقد، وقضية أخرى تتعلق بتهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، إلى جانب تنفيذ 220 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3,333 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 55 قضية في مجال الأمن العام، فضلًا عن ضبط قضية واحدة في مجال تزوير المستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور الجرائم.

