أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب وينفذ 220 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:58 م 03/02/2026

وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ، حيث أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

وشملت النتائج ضبط قضية في مجال مكافحة تهريب النقد، وقضية أخرى تتعلق بتهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، إلى جانب تنفيذ 220 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3,333 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 55 قضية في مجال الأمن العام، فضلًا عن ضبط قضية واحدة في مجال تزوير المستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور الجرائم.

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور

وزارة الداخلية مكافحة جرائم التهريب الأقراص الدوائية المخدرة

أحدث الموضوعات

لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية
أخبار المحافظات

لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية
قراصنة يخترقون خوادم تحديث برنامج "Notepad++"
أخبار و تقارير

قراصنة يخترقون خوادم تحديث برنامج "Notepad++"
أسعار الفضة تقفز بأكثر من 9% عالميا خلال تعاملات اليوم
اقتصاد

أسعار الفضة تقفز بأكثر من 9% عالميا خلال تعاملات اليوم
"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد
زووم

"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد
الخطة الذهبية.. أسرار التوفير في مصاريف رمضان
علاقات

الخطة الذهبية.. أسرار التوفير في مصاريف رمضان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد