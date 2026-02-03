صحة المنيا: تقديم خدمات طبية مجانية لـ 6201 مواطن خلال يناير

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على تحقيق العدالة الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية وجودة الحياة لأهالي الريف المصري.

وأضاف المحافظ، أن القوافل الطبية التي تنظمها مديرية الصحة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير رعاية صحية متكاملة بالمجان، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة متخصصة للمستشفيات، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات الصحية التي تستهدف تحسين صحة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت خلال شهر يناير 28 قافلة طبية علاجية على مستوى المحافظة بمختلف المراكز، شملت تقديم خدمات التغطية الطبية خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، إلى جانب الوصول إلى القرى والنوادي، ومن بينها قرى: (البيه، قصر هور، دمشاو هاشم، هور، طهنشا، كفر لبس، أسمنت)، فضلًا عن التواجد في (النادي الرياضي، ونادي المنيا الرياضي، ونادي المهندسين) بمدينة المنيا الجديدة، وأسفرت تلك القوافل عن تقديم الخدمات الطبية المجانية لعدد 6201 مواطن.

وأشار عمر إلى أن القوافل شملت توقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تحويل الحالات التي تستدعي رعاية متقدمة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال العلاج.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسئول القوافل الطبية بالمديرية، أن نتائج القوافل أسفرت عن توقيع الكشف على 1474 حالة باطنة، و1510 حالات جراحة عامة، و1925 حالة أطفال، و409 حالات نساء وتنظيم أسرة، و570 حالة جلدية وتناسلية، و175 حالة أسنان، و138 حالة رمد.

كما تم تقديم 766 خدمة تحاليل طبية (534 عينة دم و232 طفيليات)، وإجراء 145 أشعة موجات صوتية، و60 حالة أشعة سينية، إلى جانب تنفيذ 678 استبيانًا لقياس رضا المواطنين، وإجراء الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لـ 643 مواطنًا، وتحويل 54 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات الطبية اللازمة بالمجان، فضلًا عن تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استهدفت 694 مواطنًا.