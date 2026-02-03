"بسبب توروب؟.. هصدق الأهلي".. شوبير يعلق على استبعاد المحترف الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب خروج يوسف بلعمري من قائمة النادي الأهلي لمباراة البنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، المقرر لها اليوم الثلاثاء.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر برنامجه "مع شوبير"، إن يوسف بلعمري تم استبعاده من القائمة بسبب عدم الجاهزية الفنية، نتيجة غيابه عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذا هو التوضيح الرسمي الصادر من النادي الأهلي.

وأضاف شوبير أن هناك بعض الأحاديث التي ترددت حول عدم قناعة المدرب الدنماركي توروب باللاعب، إلا أن إدارة الأهلي بدأت في اتباع سياسة جديدة تعتمد على أن تكون التعاقدات وفق رؤية الإدارة وليس الجهاز الفني فقط، خاصة في ظل التغييرات المتكررة على مستوى المدربين.

وتابع شوبير: "هل استبعاد يوسف بلعمري جاء بسبب وجهة نظر المدرب توروب؟ الأمر وارد، لكنني أُصدق بيان الأهلي لأنه بيان رسمي".

وكان النادي الأهلي كشف أسباب استبعاد بلعمري من قائمة الفريق أمام البنك الأهلي، مؤكدا أنها بسبب عدم الجاهزية الفنية.